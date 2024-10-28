«Это очень красиво»: Вале Карнавал сделали 150-килограммовый подарок
© Komsomolskaya Pravda/East News
Певица и блогер Валя Карнавал показала подарок от таинственного поклонника. В своем Telegram-канале она опубликовала видео, на котором был мишка из роз весом в 150 кг.
После объявления о расставании с блогером Сашей Стоуном, девушка скрывает личную жизнь. Неизвестно, есть ли у нее бойфренд или нет. Но Валя окружена мужским вниманием и получает роскошные презенты. Если раньше звезда хвасталась корзинками с розами, то теперь у нее появился огромный медведь из цветов.
Карнавал рассказала, что ей позвонил курьер со словами о доставке букета весом 150 кг.
«Не знаю, кто эти счастливчики, которые будут выносить из моей квартиры, извлекать будут вот это. Но это очень красиво, честно», — призналась девушка, трогая цветы.
Напомним, что вокруг жизни блогерши ходит множество слухов. Так, она сильно изменилась внешне, и теперь ее обвиняют в злоупотреблении пластическими операциями. В соцсетях также пишут о том, что с новыми «формами» она стала похожа на Ким Кардашьян. Но девушка признавалась только в том, что делала подтяжку груди после сильного похудения.
Ранее мы писали о том, что объявлены пары участников нового сезона шоу «Ледниковый период». Среди них есть и Валя Карнавал.