«Это очень красиво»: Вале Карнавал сделали 150-килограммовый подарок

Певица и блогер Валя Карнавал показала подарок от таинственного поклонника. В своем Telegram-канале она опубликовала видео, на котором был мишка из роз весом в 150 кг.

После объявления о расставании с блогером Сашей Стоуном, девушка скрывает личную жизнь. Неизвестно, есть ли у нее бойфренд или нет. Но Валя окружена мужским вниманием и получает роскошные презенты. Если раньше звезда хвасталась корзинками с розами, то теперь у нее появился огромный медведь из цветов.

Карнавал рассказала, что ей позвонил курьер со словами о доставке букета весом 150 кг.