Аделина Сотникова, Александр Энберт, Виктория Синицына и другие: объявлены участники «Ледникового периода»

Уже скоро шоу «Ледниковый период» на Первом канале вернется в эфир спустя два года. Известно, что ведущими проекта станут фигуристка Евгения Медведева и олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Теперь стали известны имена участников нового сезона шоу. Об этом пишет Sport24 и публикует список пар.

По данным источника, пары участников «Ледникового периода» распределятся следующим образом: актриса Юлия Семина — олимпийский чемпион Максим Маринин, гимнастка Дина Аверина — фигурист Дмитрий Соловьев, фигуристка Елизавета Туктамышева — актер Артур Сопельник, олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар — Максим Крестин, актриса Азиза Минекаева — фигурист Максим Ковтун, фигуристка Виктория Синицина — актер Кирилл Чернышенко, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова — актер Григорий Сперанский.

Кроме того, в проекте примут участие следующие пары: Кристина Сухобрусова — призер Олимпийских игр Максим Шабалин, олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина — певец Саша Т-Killah, певица Валя Карнавал — фигурист Никита Кацалапов, гимнастка Арина Аверина — фигурист Владимир Морозов, актриса Ангелина Стречина — фигурист Александр Энберт, фигуристка Евгения Тарасова — актер Олег Андреев, Наталья Саблина — Алексей Ягудин.

Напомним, недавно стало известно, что в этом году шоу «Ледниковый период» на Первом канале вернется в эфир после двухлетнего перерыва. Новой ведущей проекта станет Евгения Медведева, которая заменит на этом посту Алину Загитову. В паре с ней вести шоу будет Алексей Ягудин.

Продюсер и постановщик проекта Илья Авербух отметил, что в новом сезоне могут появиться также Анна Щербакова, Алина Загитова и Камила Валиева. При этом Александра Трусова не сможет принять участие в съемках.

Ранее сообщалось о том, что Илья Авербух объяснил, почему Камила Валиева не выступает в ледовых шоу.