«Это очень эгоистично»: Айза высказалась о покончившем с собой Янисе Тимме

Айза призвала не травить Анну Седокову после смерти Яниса Тиммы. Об этом стало известно из соцсетей.

Айза Анохина высказалась о смерти бывшего мужа Анны Седоковой Яниса Тиммы. По словам телеведущей и предпринимательницы, она с тяжестью воспринимает новость о смерти 32-летнего баскетболиста. При этом Айза намекнула, что у мужчины могли быть проблемы с наркотиками.

«Ребят, даже не смейте булить Аню. Мы не жили ее жизнь, не прошли в ее обуви ни шага. У Яниса точно были проблемы с запрещенкой… Почему-то я верю в это. Манипулировать женщиной самоубийством и преследовать — это страшно», — рассказала она.

Айза призналась, что была в похожей ситуации, когда один из ее возлюбленных угрожал покончить с собой.

«Убивать себя от неразделенной любви это очень эгоистично по отношению к своему ребенку», — заявила она.

Ранее мы писали о том, что баскетболист Янис Тимма просил связаться с Анной Седоковой после своей кончины.