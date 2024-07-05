«Это очень больно»: Кончаловский объяснил, почему пока не может снять фильм об Украине

Российский режиссер Андрей Кончаловский в 2012 году снял документальный фильм об Украине, в котором предпринял попытку глубокого анализа государства. События, произошедшие относительно недавно, могли бы стать подспорьем для создания второй ленты на эту тему, однако сценарист, как выяснилось, пока не готов этим заниматься.

В беседе с ТАСС Кончаловский объяснил, почему не приступает к съемкам именно сейчас. Так, по словам известного режиссера, подобной работе надо уделить много времени. Кроме того, она потребует от своего создателя и команды профессионалов огромных усилий.

«Потому что украинцы — это родные люди, это не люди другой культуры. Когда среди родных людей происходят такие трагические противоречия и конфликты, это очень больно», — отметил Кончаловский.

Что же касается документального фильма про Украину 2012 года, то, по мнению автора, эта работа не утратила своей актуальности до сих пор.

Ранее Кончаловский раскрыл судьбу Российского оскаровского комитета. Режиссер допустил его ликвидацию.