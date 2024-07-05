Андрей Кончаловский раскрыл судьбу Российского оскаровского комитета

Известный режиссер Андрей Кончаловский рассказал о судьбе Российского оскароносного комитета. Об этом пишет ТАСС.

По словам кинематографиста, комитет, скорее всего, ликвидируют.

«Ликвидировать, не ликвидировать, что не живо, то отваливается, как ветки сухие», — высказался Кончаловский.

Режиссер сравнил отношения с «Оскаром» с браком и уточнил, что много раз разводился.

«Собирал чемодан и уходил. Так у меня и с «Оскаром», — поиронизировал он.

Постановщик уточнил, что, когда 30 лет назад он жил в США, ценность «Оскара» для него была в разы больше, поскольку награда открывала возможности и перспективы для будущих работ. В настоящий момент мероприятие является обычной «рыночной», а не «художественной» вещью, добавил Кончаловский.

Напомним, Российский оскаровский комитет работает при Национальной академии кинематографических искусств и наук РФ. В 2022 году комитет покинули его председатель Павел Чухрай, режиссеры Алексей Учитель, Николай Досталь, Владимир Котт, Сергей Бодров-старший, Вера Сторожева и сам Кончаловский. В прошлом году работу комитета заморозили.

Ранее Кончаловский потребовал извинений от Андрея Смирнова за слова о завершении карьеры.