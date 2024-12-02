«Это очень больно»: дочь Сергея Жукова пожаловалась на критику

Дочь певца Сергея Жукова пожаловалась на критику. Ника Жукова призналась, что много работает, но хейтеры вес равно упрекают ее и детей известных людей в том, что они пробились только благодаря звездной фамилии. Об этом сообщает «Жизнь».

Наследница пообщалась с журналистами на фан-встрече, посвященной премьере второго сезона сериала «Плакса». Ника рассказала о том, что сталкивается с негативными комментариями, и ей больно слышать о том, что она появилась на экране только благодаря отцу.

Подросток привела в пример брата, который много трудится в театре, но не может избежать хейта.

«Мы работаем так же. Мы пашем так же, я не постесняюсь этого слова. Мы все правда запариваемся. У меня брат в театре играет, у него премьера вчера была. Он готовился три месяца, три месяца ходил каждый день на репетиции. И после спектакля услышать слова о том, что это папа, что просто из-за фамилии попали куда-либо – это очень больно», – поделилась дочь артиста.

Ника отметила, что это является большой проблемой для детей известных людей.

«Они стесняются и уходят из профессии», – добавила она.

Актриса призналась, что переживать трудности ей помогают родные. Она поблагодарила родителей за поддержку и назвала отца своим примером.

«У меня есть прекрасный пример – это папа. Который меня не ущемляет, а, наоборот, вдохновляет. Толкает меня на какую-либо работу», – объяснила Ника.

При этом наследница хочет продолжать актерскую карьеру, а не идти по стопам отца и быть певицей.

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