«Это очень больно»: Алена Хмельницкая раздавлена смертью Евгении Добровольской и комой бывшего мужа

Актриса Алена Хмельницкая вышла на связь в соцсети в подавленном состоянии после новости о смерти Евгении Добровольской и коме бывшего мужа Тиграна Кеосаяна. Звезда фильма «Ландыш серебристый» призналась в душевном опустошении из-за тяжелых событий в жизни.

Недавно стало известно, что актер и режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть из-за проблем с сердцем и в настоящее время находится в коме. 10 января пришла весть о внезапной смерти Евгении Добровольской после продолжительной борьбы с онкологией в возрасте 60 лет. Для Алены Хмельницкой новость об уходе актрисы стала ударом. Артистка призналась, что у нее «в голове не укладывается», как это могло произойти. Также знаменитость подкосило и состояние ее бывшего мужа.

12 января Алене Хмельницкой исполняется 54 года. Накануне дня рождения актриса вышла на связь в личном блоге и призналась, что в связи с последними событиями у нее совсем нет праздничного настроения. Артистка рассказала, что тяжело переживает происходящее и решила провести время в одиночестве в баре и подумать обо всем.

«Завтра у меня день рождения. Я одна в баре — это лучшее за сегодня. Внутри полный развал… Есть о чем подумать… Но важнее и сложнее чувствовать! Это очень больно иногда, но полезно… Попробуйте, дорогие люди! И берегите свои души и здоровье», — высказалась Алена Хмельницкая.

Напомним, актриса более 20 лет состояла в браке с Тиграном Кеосаяном, у них две дочери — 30-летняя Александра и 14-летняя Ксения. После развода пара сохранила теплые отношения ради детей. Алена Хмельницкая не скрывает, что беспокоится за состояние здоровья экс-супруга. Ранее телеведущая Эвелина Бледанс заявила, что после новости о коме режиссера артистка и его дочери «находятся в трансе».

Ранее мы писали о том, что Алена Хмельницкая подколола бывшего мужа Тиграна Кеосаяна, поздравляя их дочь с днем рождения.