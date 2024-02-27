«Это обуза»: Волочкова заявила, что больше не планирует становиться матерью

48-летняя балерина Анастасия Волочкова заявила, что все еще ищет любовь. Но становиться матерью она не планирует.

В интервью телеканалу «360» Волочкова рассказала, что влюблена с пяти лет в свое творчество.

При этом знаменитость продолжает искать идеального мужчину. Но становиться матерью не хочет. Однако она готова принять ребенка избранника как своего.

Балерина отметила, что «гораздо круче» принять ребенка мужчины своей мечты, чем выносить и родить, тем самым показав доверие и верность к возлюбленному.

По ее словам, если у ее избранника не будет детей, это не станет проблемой.

«Я ему скажу, что мой ребенок — это мое творчество. И мужчина моей жизни, который будет любить меня, он примет любые обстоятельства моей жизни. Вы считаете, что рождение ребенка — это скрепление семьи? Нет, это обуза», — рассказала она.

Ранее балерина показала искалеченные после балета ноги. Анастасия поделилась снимком, на котором заметно, как деформировались ее ступни. Волочкова заявила, что не раз испытывала сильную боль, надевая пуанты.