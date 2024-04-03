«Это общечеловеческая любовь»: Юлия Паршута объяснила, почему не вышла замуж за Марка Тишмана

Певица Юлия Паршута рассказала, почему никогда не выйдет замуж за своего коллегу Марка Тишмана. Несмотря на то, что поклонники постоянно сводят их вместе, по словам артистки, между ними нет и никогда не было романтических чувств.

Уже много лет экс-участники «Фабрики звезд» интригуют фанатов. Они особо не комментируют личную жизнь, но при этом то и дело «подливают масла в огонь». Так, два года назад Юлия и Марк объявили, что «наконец-то поженились», чем обрадовали общественность. Но, как выяснилось позже, это была лишь шутка.

Сама Паршута призналась, что они сами виноваты в «шипперстве» их пары. Она считает, что им не следовало выкладывать фото виртуального ЗАГСа и надевать для снимка кольца из мармелада, так как многие поняли их совершенно неправильно. На самом же деле, их связывает только дружба.

«Мы с Марком никогда не были парой. Мы единомышленники, поем вместе и вообще круто проводим время: у нас схожее чувство юмора, воспитание, принципы, интерес к жизни. Это общечеловеческая любовь», - рассказал Юлия в интервью для Lady.Mail.

Ранее Юлия Паршута впервые призналась, что состоит в отношениях.