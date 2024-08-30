«Это о современности»: Константин Богомолов гордится своим новым спектаклем в Александринском театре

Режиссер Константин Богомолов заявил о гордости за свой новый спектакль. Премьера постановки состоялась в Александринском театре в Петербурге.

«Я горжусь этой работой. Она действительно вырастала из идеи поставить горьковскую «Мать», - сказал режиссер изданию 78.ru.

Его спектакль получил название «Мать. Горькая пьеса». Богомолов отметил: это текст не сатирический, как многие его последние спектакли.

«Это действительно текст о современности, о современном пространстве…», - сообщил режиссер.

Он отметил, что нередко спектакли спровоцированы классикой, но вырастают в самостоятельный текст, в котором исследуются те же темы, что в исходном.

Ранее сообщалось, что Богомолов получил 322 тыс. на новую постановку по пьесе писателя Максима Горького. Режиссер не комментировал эту информацию.