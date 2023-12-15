«Это о многом говорит»: Лобода раскрыла позицию Пугачевой

Певица Светлана Лобода в новом интервью высказалась об отношениях с артисткой Аллой Пугачевой и комиком Максимом Галкиным*(Признан иноагентом на территории РФ). Она подчеркнула, что сейчас меньше общается с ними, но из-за их отъезда из России она стала их еще больше уважать. По словам вокалистки, Примадонне и не нужно открыто говорить о своей политической позиции – муж это делает за нее.

Больше года назад Алла Борисовна приняла решение окончательно уехать из страны к своему супругу. Однако, в отличие от него, за все это время она так и не обозначила, каких взглядов придерживается. Именно поэтому в основном весь негатив со стороны россиян льется на Галкина*, а не на нее. Впрочем, Светлана Лобода уверена – Пугачева уже давно все сказала тем, что эмигрировала.

«То, что она уехала из страны, из России, это о многом говорит. Все, что Максим* говорит — это все то, что думает Алла Борисовна. Они говорят за друга всегда. Да, они говорят через него», - цитирует слова Лободы StarHit.

Певица также призналась, что раньше была частым гостем в доме Примадонны. Но сейчас их связь оборвалась. Общение Светлана поддерживает в основном с Максимом*. По ее словам, именно он главный в их паре.

Ранее Светлана Лобода объяснила, в чем причина патриотизма российских звезд.

*(Признан иноагентом на территории РФ)