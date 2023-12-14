Любят деньги: раскрыты причины патриотизма российских звезд

В прошлом году певица Светлана Лобода покинула Россию. С тех пор артистка не давала публичных интервью, но накануне она решила высказаться о своих бывших коллегах по шоу-бизнесу.

В новом интервью певица «прошлась» по многим российским знаменитостям. Она объяснила, что Филипп Киркоров и Сергей Лазарев вынуждены вести себя патриотично, а Николай Басков, по ее словам, остается в стране ради денег.

«Николай Басков просто очень любит деньги, как выяснилось. Филипп Киркоров долгое время держался, ничего не комментировал. В Коле я очень разочарована, а про Ларису Долину я даже не знала, не могу ничего говорить», — приводит слова артистки Экспресс газета.

При этом Лобода выразила уважение семье Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ). С ним артистка полностью поддерживает связь. Кроме того, она уверяет: Алла Пугачева во всем солидарна со своим мужем. Однако ее позиция вызвала гнев у россиян.

Напомним, ранее Иосиф Пригожин похвалил Светлану Лободу после выхода ее песни на русском языке.

*(признан иноагентом на территории РФ)