«Это нужно»: певица Валерия рассказала правду об уходе со сцены

Певица Валерия ответила на слухи об уходе со сцены. Разговоры об этом появились после интервью ее мужа Иосифа Пригожина, который заявил о последнем альбоме артистки. В беседе с mk.ru она пояснила, что уходить не собирается.

Исполнительница хита «Часики» побывала на мероприятии, где пообщалась с журналистами. Они припомнили ей слова мужа о том, что Валерия планирует выпускать «последний альбом». В СМИ поползли слухи о том, что певица покидает сцену. Это оказалось неправдой.

Женщина пояснила, что журналисты просто перевернули слова продюсера, а она сама планирует продолжать радовать фанатов своим творчеством.

«Ну, что же вы все передергиваете? Не было таких слов у Иосифа. Найдите его авторские слова, где говорится о завершении карьеры», – высказалась звезда.

Валерия уточнила, что супруг говорил именно о «последнем альбоме», но это не значит, что она уходит со сцены. Ведь у нее есть множество хитов.

«Ребята, ну это разные вещи, согласитесь. Я думаю, что вряд ли мы решимся снова затеять то, на что мы решились сейчас. Потому как это глобальное, и в наше время непонятно, насколько это нужно. Старые синглы мои спокойно существуют», – добавила певица.

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