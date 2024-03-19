«Это нужно было сделать»: Соседов высказался о решении Леонтьева завершить карьеру

В день своего 75-летия певец Валерий Леонтьев объявил об уходе со сцены. Решение народного артиста РФ прокомментировал музыкальный критик Сергей Соседов.

По его словам, Леонтьев правильно поступил.

«Решение Валерия Леонтьева завершить карьеру я считаю правильным, это нужно было сделать. Он выступал более чем достаточно», — цитирует Соседова NEWS.ru.

Критик отметил, что возраст имеет значение для эстрадного исполнителя. Если актеры могут исполнять различные роли, певцу нельзя выходить на сцену в плохом состоянии и в упадке сил. За последние десятилетия в российском шоу-бизнесе появилась масса негативных примеров этого.

Карьера артиста началась в 1972 году. За это время певец записал 30 альбомов. Его хиты «Полет на дельтаплане», «Маргарита», «Казанова», «Исчезли солнечные дни», «Если ты уйдешь», «Зеленый свет», «Каждый хочет любить», «Августин» и многие другие любят россияне.

Долгое время артист жил в США, но недавно решил тайно вернуться в Россию. Свой день рождения он планирует отмечать скромно в Москве, соберет только самых близких людей. Леонтьев признался, что решил уйти из профессии даже без прощального тура.