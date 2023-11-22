«Это нормально!»: Бородина ответила на обвинения в несдержанности

Популярная телеведущая Ксения Бородина прокомментировала обвинения в несдержанности и колкости. Об этом пишет Woman.ru.

Известно, что в августе текущего года знаменитость сообщила о своем обучении на курсах по психологии. С того момента к ней стали на регулярной основе обращаться поклонники в надежде получить ответы на волнующие их вопросы. При этом ответы звезды далеко не всегда являются корректными: нередко телеведущая унижает и подшучивает над обратившимися за помощью.

«Ксения, если вы учитесь на психолога, зачем отпускаете злые шутки?» — поинтересовался один из подписчиков.

Бородина не стала игнорировать замечание и захотела объясниться. Так, по ее мнению, необходимо разграничивать рабочую и личную сферу. В частности, она напомнила, что психолог не имеет права высмеивать своих клиентов перед кем-либо, поскольку это неэтично.

В то же время телеведущая отказалась соглашаться с обвинениями в «отпускании злых шуток».

«Шутить, свое мнение выражать, мемы выставлять. Это нормально!», - заключила Бородина.

Ранее Ксения Бородина выступила с критикой журналистов из-за неудачного ракурса и света.