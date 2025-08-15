«Это нормальная практика»: что станет с оставшейся в России коллекцией антиквариата Аллы Пугачевой

Покинувшая Россию певица Алла Пугачева год назад решила вернуть себя свою коллекцию антиквариата, оставшуюся в стране. Как пишут СМИ, за долгое время у артистки накопилось немало предметов искусства, среди которых скульптуры и картины восемнадцатого и девятнадцатого веков.

Однако коллекция, которая, по некоторым данным, оценивается в 20 млн долларов, так и не доехала до исполнительницы. Из-за отсутствия разрешения от Министерства культуры перевозчик не смог осуществить отправку багажа экс-примадонне.

О возможной дальнейшей судьбе антиквариата Пугачевой изданию «Абзац» рассказал вице-президент Гильдии оценщиков Международной конфедерации антикваров и арт-дилеров Михаил Перченко.

«Если антиквариат не удалось вывезти, его возвращают законному владельцу. Дальше он может пользоваться им по своему усмотрению. Она могла [художественные работы] здесь продать, но с большой потерей. За границей ее коллекция стоила бы в пять раз дороже. Было много случаев, когда продавали возвращенные предметы. Это нормальная практика», — объяснил эксперт.

