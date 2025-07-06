«Сожалеет о случившемся»: жена Федора Смолова прокомментировала его драку в «Кофемании».

Жена Федора Смолова прокомментировала его драку в «Кофемании».

Футболист избил посетителей кафе в Москве: драка случилась в ночь на 28 мая, когда спортсмен отмечал спортивное событие со своими друзьями. Как сообщают СМИ, за соседним столом двое мужчин громко обсуждали Смолова, тогда тот подошел к ним и ударил сначала одного посетителя, а затем его друга.

Сам футболист произошедшее не прокомментировал. Но его супруга Карина Истомина публично защитила своего мужа. Девушка подтвердила, что их семью пытались шантажировать: сначала просили у него миллион, однако затем сумма увеличилась и до двадцати.

По словам Карины, Смолов жалеет о своем поступке.

«Драки — абсолютно неприемлемы! Мой муж это знает как никто другой и очень сожалеет о случившемся. Люди считают нормальным сказать ему колкость в спину, припомнить пенальти или бросить оскорбления в лицо, не ожидая никакой ответной реакции», — заявила Истомина в личном блоге.

Супруга футболиста также призналась, что ее муж пытался решить ситуацию мирным путем, но столкнулся с манипуляциями и шантажем.

«Он никогда не был агрессивен к своей семье и окружающим. Эта ситуация была ошибкой, которую Федор хотел исправить, но столкнулся с вымогательством... Мой муж раскаялся, извинился и предложил компенсацию. Однако, в дальнейшем сумма запрашивалась все больше и больше и кто знает, какой была бы следующая. Мы поняли, что примирение сторон невозможно» — поделилась Истомина.

Ранее мы писали о том, что Павел Мамаев оправдал Федора Смолова после драки в «Кофемании».