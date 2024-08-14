Эдгард Запашный рассказал о помощи в эвакуации животных из Курского цирка. Об этом сообщает NEWS.ru.

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный заявил, что оказывает помощь коллегам, проживающим на территории Курска. Дрессировщик рассказал, что он помог с эвакуацией некоторых животных и сотрудников местного цирка.

«Вчера мы занимались тем, что компания РосГосЦирк вывозила своих сотрудников, а также животных и хищников, слона вывезли с территории Курского цирка. В Курском цирке развернут штаб по оказанию помощи», — рассказал он.

По словам Запашного, сейчас в Курске работает много волонтеров сотрудников цирка, которые помогают местным жителям.

Напомним, о поддержке жителей Курской области заявляли и другие знаменитости: Лера Кудрявцева, Ида Галич, SHAMAN, Дима Билан и Евгений Плющенко.

Ранее мы писали о том, что Эдгард Запашный рассказал об отправке котов в зону СВО.