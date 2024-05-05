«Это невозможно смотреть!»: Мария Шукшина о молодых режиссерах

Мария Шукшина высказалась о современном кинематографе. Так, актриса уверена, что последние картины коллег Василия Шукшина даже смотреть не стоит. Об этом сообщает aif.ru.

Мария Шукшина пошла по стопам своего знаменитого отца. Сейчас она активно снимается в фильмах, однако скептически относится к современному кинематографу. Актриса убеждена, что отечественное кино нужно поднимать, а мэтры уже не могут сделать это в силу возраста.

«Вспомните последние фильмы Гайдая и Рязанова – это уже было невозможно смотреть! К сожалению, такова статистика: в пожилом возрасте чего-то выдающегося не снимешь. А большинство молодых режиссеров воспитаны на либеральных ценностях», – заявила Шукшина.

Женщина считает, что во многих фильмах сейчас стерта граница между добром и злом. Например, Марию Шукшину не устраивают современные экранизации сказок, поскольку ей хочется, чтобы персонажи четко делились на хороших и плохих.

«Посмотрите сказки новые: там вообще все с ног на голову. Кощей Бессмертный, Баба Яга – сплошь положительные герои», – подчеркнула Шукшина.

Актриса уверена, что это сказывается на воспитании нынешней молодежи. По ее мнению, дети таким образом будут подражать отрицательным героям и перестанут доверять людям.

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