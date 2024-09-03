«Это невозможно, каждый день боль»: певец Андрей Губин рассказал, как жил последние 19 лет

Недавно певец Андрей Губин, прославившийся на всю страну в 1990-х, впервые за 19 лет вышел в свет. Автор хита «Мальчик-бродяга» посетил «Новую волну — 2024» в «Сириусе», где 23 августа прошел его творческий вечер. В эфире программы Пятого канала «Светская хроника» артист рассказал, как жил в годы затворничества.

Все началось с того, что в начале 2000-х Андрей Губин попал в аварию, которая сильно отразилась на его состоянии.

«Я в 28 лет в аварию попал очень серьезную. У меня с тех пор время стоит», — заявил певец.

В 2005 году Андрей Губин в возрасте 31 года на пике славы внезапно объявил о завершении карьеры. Как оказалось, причиной такого решения стала тяжелая неврологическая болезнь. В 2010 году певцу диагностировали левостороннюю прозопалгию лица (болезнь нервной системы, из-за которой человек испытывает постоянные боли в области лица). Из-за недуга у артиста возникли проблемы с дыханием, мимикой и дикцией, а из-за постоянных болей он не мог работать.

«Это невозможно. Каждый день столько лет боль физическая. Это же просто живодерство. Нельзя так, ничего нет», — признался Андрей Губин.

В результате певец стал вести затворнический образ жизни, отказываться от съемок и общения с друзьями. Ходили слухи, что Андрей Губин впал в депрессию, распродал свое имущество и перебрался жить в Египет.

«У него от какого-то либо стресса, либо чего-то еще подорвалась психика. Он этого не осознает. Находится еще в каком-то таком параллельном мире. При этом он и здесь, и там», — отметила певица Татьяна Терешина.

Однако, несмотря на болезнь, артист не бросил творчество и «написал очень много хороших песен». Более того, Андрей Губин заявил, что вернется на сцену, когда позволит здоровье.

Ранее мы писали о том, что Андрей Губин исполнил новую песню, которую записал в Берлине.