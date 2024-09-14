«Это неуважение»: Владимир Пресняков раскрыл, почему задерживает свои концерты

Певец Владимир Пресняков заявил, что иногда задерживает свои концерты, чтобы все поклонники смогли приехать на его выступление. Артист появился на дне рождения «Русского Радио» и рассказал, как развлекает зрителей во время задержки концертов, передает Пятый канал.

По словам Владимира Преснякова, он старается не опаздывать на встречи, поскольку считает это проявлением неуважения. Певец признался, что этому его научил отец, участник ВИА «Самоцветы» Владимир Пресняков-старший.

«Опоздание — это неуважение к человеку, к которому идешь. Это меня отец научил, и я думаю, что правильно», — заявил Владимир Пресняков.

При этом артист рассказал, что иногда ему приходится задерживать начало своего концерта из-за того, что не все люди успевают приехать вовремя. Однако Владимир Пресняков отметил, что зрителей всегда предупреждают о форс-мажоре и ставят музыку или прибегают к другим уловкам, чтобы развлечь присутствующих.

«И мы обычно объясняем людям, ставим музыку, либо выходим в трусах и их чем-то занимаем. Ну полуголыми», — поделился певец.

Ранее мы писали о том, что Владимир Пресняков рассказал о болезни, из-за которой ему пришлось переносить концерты.