«Это неуважение к нашему обществу и к стране»: россияне возмутились награждением Орбакайте в Москве

Актер Сергей Никоненко оказался возмущен тем, что в Москве наградили певицу Кристину Орбакайте, которая только недавно вернулась в Россию. Его мнение также поддержал и общественник Виталий Бородин, призвавший не давать дочери Аллы Пугачевой зарабатывать в стране.

Уже довольно продолжительное время Орбакайте на постоянной основе живет в США. Там у нее находятся и дети, и муж. Однако в Россию она временами все-таки приезжает, но ненадолго. Например, пару недель назад она вернулась в Москву и сразу же стала посещать различные светские мероприятия. На одной из премий ее даже наградили, что совсем не понравилось некоторым россиянам. Руководитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в принципе призвал проверить организаторов церемонии, которые допустили вручение награды дочери Примадонны.

«В такое непростое для нашей страны время награждать ее и давать возможность выступать непозволительно. Это неуважение к нашему гражданскому обществу и к стране, в том числе», - поделился Бородин.

Возмутился и Сергей Никоненко. По его мнению, чествовать должны тех артистов, что живут в стране и поддерживают ее.

«Очень плохо, что она получила награды! Уехали, и пускай там живут на здоровье, долго и счастливо. Россия и без них обойдется», - цитирует слова актера mk.ru.

Ранее Кристина Орбакайте вывела в свет сына Дени, который не появлялся на публике уже два года.