«Это неслучайно»: на прощании с Александром Ширвиндтом неожиданно увидели природный знак

18 марта в Москве прошла церемония прощания с народным артистом России Александром Ширвиндтом. Знаменитости и поклонники, которые пришли проститься с актером, заметили необычный природный знак. Об этом сообщает mk.ru.

В день похорон Александра Ширвиндта на улице было тепло, но пасмурно. Поклонники уверены, что это не случайно. Они увидели в этом особенный знак.

«Александр Анатольевич был очень светлым человеком. И мы все скорбим, что его больше нет с нами. Мы потеряли величайшего человека. Даже небеса это подтвердили! Посмотрите на небо: оно сегодня все серое, мрачное. Это неслучайно — я уверена», — высказалась поклонница Александра Ширвиндта Валентина Васильевна, пришедшая на прощание с ним.

Певица Анна Калашникова призналась, что всегда восхищалась Александром Ширвиндтом. Артистка согласилась с тем, что в погоде можно было увидеть знак. По мнению знаменитости, нужно быть внимательными к природным знакам.

«Народные поверья идут из древности и, конечно, нам нужно на них обращать особое внимание. Я еще с утра выглянула в окно и увидела пасмурное небо. Сразу подумала, что небеса скорбят вместе с нами, миллионами поклонниками великого актера. При этом на улице было тепло: никто из поклонников, стоя в очереди, не замерз. Это тоже неслучайно! Людям высшие силы дали проститься с Александром Анатольевичем в достойных условиях», — заявила Анна Калашникова.

Напомним, народный артист России Александр Ширвиндт ушел из жизни 15 марта. Художественному руководителю Московского академического театра сатиры было 89 лет. Как сообщалось, причиной смерти актера стали проблемы с сердцем.

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