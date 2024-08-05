«Это несерьезно»: близкая подруга Аллы Пугачевой раскрыла перспективы развода певицы с Галкиным*
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Близкая подруга певицы Аллы Пугачевой Алина Редель прокомментировала сообщения о разводе артистки с юмористом Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ). Она назвала подобные сообщения «абсолютно несерьезными».
Комментарий приводит издание «Абзац».
«Это всё такая глупость. Всё это абсолютно несерьёзно. Даже не хочу обсуждать такие вещи», - поделилась она.
Близость развода стали обсуждать еще активнее после того, как Пугачева засобиралась в Россию с детьми без мужа. Выводы о разладе сделали еще и потому, что Галкин* отказался делить с Пугачевой зонт на фестивале в Юрмале.
Эксперт в области психологии звезд и элит Артур Вафин заявил, что это указывает на проблемы в браке. Эксперт заявил о возможном отсутствии эмпатии и проблемах с коммуникативными способностями. Также инцидент может указывать на наличие депрессии, которая выражается не через подавленность, а агрессию, отметил специалист.
Ранее мы писали об их ссоре из-за зонта подробнее.
*признан иноагентом на территории РФ