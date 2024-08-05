НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 05 августа 2024, 21:11
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«Это несерьезно»: близкая подруга Аллы Пугачевой раскрыла перспективы развода певицы с Галкиным*

Подруга Пугачевой Редель назвала несерьезными сообщения о разводе с Галкиным*.
«Это несерьезно»: близкая подруга Аллы Пугачевой раскрыла перспективы развода певицы с Галкиным*

© Lomohov Anatoly/East News

Близкая подруга певицы Аллы Пугачевой Алина Редель прокомментировала сообщения о разводе артистки с юмористом Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ). Она назвала подобные сообщения «абсолютно несерьезными».

Комментарий приводит издание «Абзац».

«Это всё такая глупость. Всё это абсолютно несерьёзно. Даже не хочу обсуждать такие вещи», - поделилась она.

Близость развода стали обсуждать еще активнее после того, как Пугачева засобиралась в Россию с детьми без мужа. Выводы о разладе сделали еще и потому, что Галкин* отказался делить с Пугачевой зонт на фестивале в Юрмале.

Эксперт в области психологии звезд и элит Артур Вафин заявил, что это указывает на проблемы в браке. Эксперт заявил о возможном отсутствии эмпатии и проблемах с коммуникативными способностями. Также инцидент может указывать на наличие депрессии, которая выражается не через подавленность, а агрессию, отметил специалист.

Ранее мы писали об их ссоре из-за зонта подробнее.

*признан иноагентом на территории РФ

Источник фото:Lomohov Anatoly/East News
Источник:Издание «Абзац»
Автор:Лилия Караева
Теги:
Алла Пугачева
Максим Галкин
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