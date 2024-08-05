«Это несерьезно»: близкая подруга Аллы Пугачевой раскрыла перспективы развода певицы с Галкиным*

Близкая подруга певицы Аллы Пугачевой Алина Редель прокомментировала сообщения о разводе артистки с юмористом Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ). Она назвала подобные сообщения «абсолютно несерьезными».

Комментарий приводит издание «Абзац».

«Это всё такая глупость. Всё это абсолютно несерьёзно. Даже не хочу обсуждать такие вещи», - поделилась она.

Близость развода стали обсуждать еще активнее после того, как Пугачева засобиралась в Россию с детьми без мужа. Выводы о разладе сделали еще и потому, что Галкин* отказался делить с Пугачевой зонт на фестивале в Юрмале.

Эксперт в области психологии звезд и элит Артур Вафин заявил, что это указывает на проблемы в браке. Эксперт заявил о возможном отсутствии эмпатии и проблемах с коммуникативными способностями. Также инцидент может указывать на наличие депрессии, которая выражается не через подавленность, а агрессию, отметил специалист.

Ранее мы писали об их ссоре из-за зонта подробнее.

*признан иноагентом на территории РФ