«Это неправильно»: почему Собчак не делает уроки с семилетним сыном

42-летняя Ксения Собчак воспитывает сына Платона, рожденного в браке с актером Максимом Виторганом. Журналистка призналась, что старается с ранних лет привить мальчику самостоятельность и не помогает ему с уроками.

Собчак рассказала, что ходит на школьные собрания, но она не считает нужным делать уроки совместно с сыном.

«Распространенная практика, что вместе с детьми уроки делают гувернеры или мама — это неправильно. У меня сын самостоятельный, и сам даже встаёт по будильнику утром», — цитирует 42-летнюю звезду mk.ru.

Она добавила, что ждет, когда сын проснется и спустится на завтрак. Самостоятельность Собчак называет «ключевой вещью для детей». Поэтому светская львица старается не опекать наследника. С ранних лет она объясняет Платону, какие у него зоны ответственности.

В 2013 году Собчак тайно вышла замуж за актера Максима Виторгана. В 2016 году у них родился сын Платон. С 2018 года телеведущая начала выходить в свет с режиссером Константином Богомоловым, тем самым подогревая слухи об их романе. После она подтвердила, что рассталась с Виторганом. В 2019 году Ксения и Константин связали себя узами брака.

Ранее мы писали, что Ксения Собчак купила на аукционе квартиру в центре Москвы ниже стартовой цены. Стоимость недвижимости составила 85 млн рублей.