«Кто это рядом с ним?»: Алексея Чумакова застали в объятиях незнакомки

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков считаются самой обсуждаемой парой в отечественном шоу-бизнесе. Несмотря на долгие годы брака, молодым людям постоянно приписывают развод, а самого мужчину обвиняют в неверности. Сейчас супруги находятся на Мальдивах, но даже на отпуске критики добрались до звездной пары.

В социальной сети Юлия опубликовала фотографию с Алексеем. На снимке певица предстала без косметики и различных фильтров. Видимо, девушка решила показать свою естественную красоту, но вместо положительных комментариев на нее обрушился шквал оскорблений.

"«Кто это рядом с Чумаковым?», «С годами все больше на мужчину смахивает», «А что это лысое с Алексеем?»" — гневно высказались фолловеры.