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НАШ ШОУБИЗ
15:06, 18 января 2023
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«Кто это рядом с ним?»: Алексея Чумакова застали в объятиях незнакомки

«Кто это рядом с ним?»: Алексея Чумакова застали в объятиях незнакомки

Фото: Дмитрий Ермашкевич/ Starface.ru

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков считаются самой обсуждаемой парой в отечественном шоу-бизнесе. Несмотря на долгие годы брака, молодым людям постоянно приписывают развод, а самого мужчину обвиняют в неверности. Сейчас супруги находятся на Мальдивах, но даже на отпуске критики добрались до звездной пары.

В социальной сети Юлия опубликовала фотографию с Алексеем. На снимке певица предстала без косметики и различных фильтров. Видимо, девушка решила показать свою естественную красоту, но вместо положительных комментариев на нее обрушился шквал оскорблений.

"«Кто это рядом с Чумаковым?», «С годами все больше на мужчину смахивает», «А что это лысое с Алексеем?»" — гневно высказались фолловеры.

«Кто это рядом с ним?»: Алексея Чумакова застали в объятиях незнакомки

Фото: Из профиля Instagram* Ковальчук (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

К слову, нашлись и те пользователи Сети, которые с восторгом отреагировали на публикацию и в очередной раз восхитились крепким союзом влюбленных. «Любимочки вы наши! Какие же вы потрясающие», — поддержали некоторые подписчики Юлию после гневных комментариев.

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