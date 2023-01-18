«Кто это рядом с ним?»: Алексея Чумакова застали в объятиях незнакомки
Фото: Дмитрий Ермашкевич/ Starface.ru
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков считаются самой обсуждаемой парой в отечественном шоу-бизнесе. Несмотря на долгие годы брака, молодым людям постоянно приписывают развод, а самого мужчину обвиняют в неверности. Сейчас супруги находятся на Мальдивах, но даже на отпуске критики добрались до звездной пары.
В социальной сети Юлия опубликовала фотографию с Алексеем. На снимке певица предстала без косметики и различных фильтров. Видимо, девушка решила показать свою естественную красоту, но вместо положительных комментариев на нее обрушился шквал оскорблений.
"«Кто это рядом с Чумаковым?», «С годами все больше на мужчину смахивает», «А что это лысое с Алексеем?»" — гневно высказались фолловеры.
Фото: Из профиля Instagram* Ковальчук (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
К слову, нашлись и те пользователи Сети, которые с восторгом отреагировали на публикацию и в очередной раз восхитились крепким союзом влюбленных. «Любимочки вы наши! Какие же вы потрясающие», — поддержали некоторые подписчики Юлию после гневных комментариев.
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