«Это необходимость, а не самодурство»: Пригожин объяснил причину высоких райдеров звезд

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что высокие райдеры звезд являются не прихотью, а необходимостью. По его словам, некоторые знаменитости тратят столько денег на поддержание своего имиджа, что у них вовсе практически не остается средств.

В Сети нередко появляются требования отечественных артистов, которые они выдвигают организаторам концертов. Некоторые из них шокируют обычных людей, так как в них иногда содержатся весьма необычные пункты. Одни певцы хотят видеть в гримерке элитный алкоголь, другие ездят только на определенной марке машины.

«Задача артиста — не показать слабое состояние здоровья или плохое настроение. А он живой человек — соответственно, ему нужны условия для проживания, перелета и передвижения», - пояснил Пригожин в беседе с Voice.

По мнению продюсера, упрекать артистов за слишком высокие гонорары и требования нельзя. Он не понимает, почему звездам должно быть стыдно за то, что они не хотят находиться в плохих условиях.

«Все эти конфетки, которые прописаны в райдере, или алкоголь — это необходимость, а не самодурство», - заявил Иосиф Пригожин.

Также он уточнил, что часто затраты больше именно у женщин-артистов, так как им необходимо быть всегда красивыми. Упомянул продюсер и Филиппа Киркорова, который отличается экстравагантными нарядами. Он заверил, что певец столько тратит на свои образы, что у него не остается денег больше ни на что.

Ранее Иосиф Пригожин высказался о возвращении Валерия Меладзе в Россию.