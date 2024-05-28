«Это немножко клиника»: Сергей Лазарев шокировал поклонников неожиданным признанием

Певец Сергей Лазарев признался, что у него есть своеобразная зависимость. В личном блоге исполнитель хита «Это все она» показал поклонникам свою коллекцию парфюма.

По словам Сергея Лазарева, он не может отказать себе в покупке новых ароматов. Артист поделился в соцсети кадрами, на которых запечатлены десятки флакончиков с духами.

«Шок-контент. Я же говорил, что коллекционирую ароматы. Не могу остановиться. Если зашел в магазин, то обязательно уйду с новым ароматом. Это немножко клиника», — поделился Сергей Лазарев.

Напомним, призер «Евровидения» уже неоднократно демонстрировал в соцсети свою коллекцию парфюма. У Сергея Лазарева много ароматов как из нишевого сегмента, так и люкс. На снимках, которые публиковал певец, можно разглядеть такие бренды, как Etro, Serge Lutens, Evody, Kilian, Byredo, Jo Malone, Tom Ford, Giorgio Armani Prive, Christian Dior и многие другие. По некоторым оценкам, общая стоимость парфюма в коллекции артиста составляет 10 тыс. долларов.

Ранее мы писали о том, что Сергей Лазарев подал заявку на регистрацию своего имени в качестве бренда. Сообщается, что певец планирует производить и продавать канцтовары, головные уборы, обувь, женское белье и одежду. Однако сам артист и его представители пока не комментировали данную информацию.