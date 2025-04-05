«Что за свинство?! Я могу понять Филиппа»: Иосиф Пригожин «прошелся» по Насте Ивлеевой после скандала

Иосиф Пригожин вспомнил о давнем конфликте с Настей Ивлеевой после скандала с «голой» вечеринкой. В эфире YouTube-шоу «Сплетница» Карины Нигай продюсер публично обвинил блогера в хамстве.

После скандальной «голой» вечеринки с участием звезд шоу-бизнеса Настя Ивлеева попала под «отмену» — она лишилась контрактов и ролей, с ней отказались общаться многие знаменитости, в том числе Филипп Киркоров. Сам певец утверждал, что попал на мероприятие случайно, но «получил по полной программе». Артист до сих пор в обиде нп блогера, которая, по его словам, не извинилась за случившееся.

Как оказалось, обиду на Настю Ивлееву держит и Иосиф Пригожин. Продюсер рассказал, как семь лет назад блогер пригласила их с Валерией к себе на шоу. Пара приехала и потратила весь день на съемки, при этом не взяв за это деньги.

Программа с участием Иосифа Пригожина и Валерии так и не вышла, поскольку ее создатели посчитали, что выпуск не наберет много просмотров. Однако супругов не предупредили об этом. Когда продюсер попытался прояснить ситуацию, то нарвался на грубость.

«Мне позвонил ее директор. „Что, тебе денег дать?“ — в таком тоне. Я обомлел от такого хамства, она даже не извинилась. Для меня такие люди перестают существовать. Да, я не разделяю того, что Филипп на нее наехал. И он сказал, что она перед ним не извинилась. Так она и перед нами не извинилась, перед благородными людьми. Что за свинство?!» — возмутился Иосиф Пригожин.

По словам знаменитости, больше всего ему обидно за жену, которая потратила несколько часов на подготовку к съемкам. Иосиф Пригожин отметил: «Семь лет прошло и не извинилась. Я могу Филиппа понять, когда он „газанул“ на нее». Продюсер добавил: «Она непорядочна в отношениях с людьми».

Ранее мы писали о том, что Иосиф Пригожин осудил Филиппа Киркорова за публичные оскорбления Насти Ивлеевой. Продюсер заявил: «Король не должен опускаться до такого уровня».