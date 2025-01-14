«Это небыстро»: адвокат рассказал, когда будет вынесено решение по сыну Прилучного

Заключение экспертизы о том, с кем из родителей должен жить Тимофей, сын разведенных Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, следует ждать через 2−3 месяца. Такое мнение выразил адвокат Андрей Алешкин.

«Это всегда небыстрый процесс. Эксперты дают оценку обстоятельствам жизни в семье, оценивают психологическую обстановку, взаимоотношения с родителями, так как возраст мальчика уже позволяет ему высказывать свое мнение, то это тоже будут учитывать, отвечая на окончательный вопрос, с кем ему лучше жить с отцом или с матерью», — рассказал он в беседе с Woman.ru.

Алешкин отметил также, что мнение самого ребенка обязательно будет учтено в суде. По словам адвоката, экспертиза — «это небыстро», обычно процесс занимает 2−3 месяца.

Напомним — осенью 2024 года Тимофей уехал жить к отцу и его второй жене Зепюр Брутян и отказывается возвращаться к матери. Для вынесения судебного вердикта была назначена соответствующая экспертиза.

Ранее Муцениеце заявила, что не может выйти на связь с сыном.