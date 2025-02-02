«Это не интеллигентно»: Безрукова резко высказалась против Брухуновой из-за критики фейковых сумок

Ирина Безрукова ответила Татьяне Брухуновой, осудившей девушек за использование реплик люксовых брендов.

Недавно супруга Евгения Петросяна столкнулась с волной хейта из-за того, что она негативно отозвалась о тех, кто покупает поддельные сумки.

По словам Татьяны, девушки должны покупать и носить только такие вещи, которые они могут себе позволить. Брухунова заявила, что лучше носить обычные вещи и аксессуары, нежели отдавать предпочтение подделкам.

Ирина Безрукова осудила поведение жены комика. Актриса подчеркнула, что сама Татьяна должна помнить, с чего начинала. Кроме того, Ирина считает, что Татьяна не всегда могла позволить себе то, что имеет себя, из-за чего странно слышать от нее осуждение в сторону девушек.

«Хорошо, если ты можешь позволить себе "Бентли". Но есть люди, которые никогда не будут иметь автомобиль. Не надо кичиться перед ними. Это не интеллигентно. Мне кажется, она не родилась в семье олигарха и не жила на Рублевке. Если эта женщина вспомнит себя много лет назад, то тогда она не могла себе позволить брендовую сумку», — заявила Безрукова в программе «Ты не поверишь!».

Также Брухунова осудила и Роза Сябитова, подчеркнув, что она знает много обеспеченных людей, которые на бренды совершенно не обращают внимания.

Ранее мы писали о том, что звездный юрист Катя Гордон жестко раскритиковала Брухунову за слова о любителях фейковых сумок.