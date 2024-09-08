«Это не я плачу, а мой любовник»: сколько потратил бойфренд Даны Борисовой на ее операции

Дана Борисова в очередной раз легла под нож пластического хирурга — звезде сделали «лисьи глазки», лифтинг лба и висков, нижнюю блефаропластику. Телеведущая признается: за все операции платит ее возлюбленный.

Стоимость операций составила 500 тыс. рублей. Все расходы покрыл бойфренд звезды.

«Я не бухгалтерия. Это не я плачу, а мой любовник», — рассказала она в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Новый возлюбленный звезды оказался щедрым мужчиной. Бойфренд, имя которого не раскрывает Борисова, оплатил и поездку телеведущей в Турцию, куда она ездила вместе с дочерью.

Дана признается, что о свадьбе говорить пока рановато. Возлюбленный знаменитости живет в Лондоне и постоянно приезжает к Борисовой — водит ее в роскошные рестораны и дорогие ночные клубы. При этом звезда утверждает, что не вступала с ним в интимные отношения.

Косметолога регулярно посещает и дочь звезды Полина. Она одобрила результат изменений во внешности матери.

Ранее Дана Борисова объяснила, зачем сделала очередную пластическую операцию. Ее не устраивал внешний вид и, в частности, «сползшие» брови».