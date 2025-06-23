«Это не я»: Анна Asti выступила в Петербурге и объяснила название шоу «Царица»

Певица Анна Asti выступила с новым шоу «Царица» в Петербурге. Артистка пояснила, что название программы не про нее саму, а про всех женщин.

Выступление Анны Asti состоялось в «СКА Арене», на концерт собралось около 20 тысяч человек. Декорации были оформлены в виде разорванной грудной клетки и позвоночника, а сама артистка появилась на сцене из огромного сердца.

В концерте звучала настоящая музыка – живые музыканты исполняли партии на ударных, синтезаторе, электро- и бас-гитаре.

Чтобы объяснить, при чем тут «Царица», певица остановила концерт и произнесла: «Девочки, а вы в курсе, кто на самом деле та самая царица? Это не я. Заметьте, в песне нет не единого слова „Я — царица».

Анна Asti много делилась личным со сцены: говорила о нелюбви к школе, признавалась, что заболела после погоды в Москве и что счастлива заниматься музыкой.

На концерте артистка спела как известные хиты «По барам», «Повело», «Царица», так и композиции из нового альбома под названием «Высшие силы», сообщает «Фонтанка».

Ранее она пожаловалась на Диму Лорена – автора песни «Царица». Почти полтора года он не писал для Анны Asti новые треки.