«Это не вписывается ни в нормы закона, ни в нормы морали»: Владислав Бакальчук требует, чтобы дети жили с ним

Супруг владелицы Wildberries Владислав Бакальчук подал встречный иск к Татьяне Ким, в котором потребовал разделить имущество пополам и определить место жительство детей с ним. Пока иск обездвижен.

16 октября в Савеловском районном суде Москвы прошло предварительное заседание по иску Ким. Бакальчук не только подал встречное исковое заявление, но просил о принятии мер по обеспечению иска.

«Во встречном исковом заявлении я прошу определить место жительства несовершеннолетних детей со мной и произвести раздел совместно нажитого имущества 50 на 50 — так, как предусмотрено законом», - рассказал Владислав в своем Telegram-канале.

По его словам, Татьяна просит поделить имущество следующим образом: 6/7 – в ее пользу, а 1/7 – в его.

«Это не вписывается ни в нормы закона, ни в нормы морали», - считает Бакальчук.

Он требует справедливого раздела и говорит, что Татьяна остается «близким человеком». Помимо бизнеса, Бакальчук попросил разделить его «немногочисленную недвижимость»: речь идет о квартире площадью 58 кв. м и земельном участке.

Его адвокат Елена Ковалева сказала изданию StarHit: «Иск обездвижен по техническим причинам. Следующее предварительное заседание назначено на 23 октября».

Ранее сообщалось, что коллеги сделали Татьяне сюрприз в день рождения. Они пригласили в офис ее любимую группу.