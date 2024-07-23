«Это не ваш конек»: Вера Брежнева спела джаз и стала объектом насмешек в Сети

Уехавшая из России экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева опубликовала в своем блоге запись, на которой поет в джазовом стиле. На кадрах она предстала в черном костюме у рояля.

«Лето… Июнь. Дом. Друзья. Музыка. И наша импровизация», — подписала пост Вера.

Однако вместо восторженных отзывов ей пришлось прочитать множество негативных комментариев. В частности, интернет-пользователи назвали «жутким» исполнение Брежневой песни Summertime.

«Иногда в караоке можно услышать лучшее исполнение. Вера, джаз — это не ваш конек, простите. У вас нет для этого вокальных данных», - написали возмущенные поклонники.

Некоторые также отметили, что без помощи Константина Меладзе карьера Веры стремительно рушится, так как артистка не имеет таланта.

Ранее Брежнева рассказала, как изменились ее взгляды на жизнь после отъезда из России. Артистка призналась, что у нее было множество «внешних источников поддержки», все было стабильно. После переезда в Латвию Брежнева утратила стабильность в жизни.