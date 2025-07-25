«Это не творчество, а безобразие»: Людмила Поргина дала оценку деятельности Константина Богомолова

Актриса Людмила Поргина высказалась о творчестве режиссера Константина Богомолова, который 21 июля получил почетное звание. Заслуженная артистка России назвала деятельность мужа Ксении Собчак «безобразием».

Ее мнение приводит издание «Абзац».

«Это не творчество, а безобразие! Пустота! Подмена настоящего костюмированным безобразием», - высказалась Поргина.

Вдова Николая Караченцова задалась вопросом, «чем он заслужил Театр на Малой Бронной»? Актриса напомнила, что там работал режиссер Анатолий Эфрос.

«Я совершенно согласна с теми, кто называет режиссуру Богомолова кошмаром. Я в шоке!» - не скрывала эмоций Поргина.

Напомним, Богомолову присвоили звание заслуженного деятеля искусств РФ. Спустя 2 дня режиссер отметил юбилей – ему исполнилось 50 лет. Богомолов обратился к недругам и врагам и заявил, что новые поколения будут ломиться на его спектакли.