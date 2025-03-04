«Это не то чтобы моя самоуверенность»: почему автор песен Аллы Пугачевой не работает с Филиппом Киркоровым

Автор хитов Аллы Пугачевой раскрыл, почему не работает с Филиппом Киркоровым. В беседе с NEWS.ru Александр Шаганов заявил, что артист не готов к его песням в своем репертуаре.

Поэт-песенник, создавший тексты песен для групп «Любэ», «Иванушки International», а также для Аллы Пугачевой, Дмитрия Маликова, Жени Белоусова и других, сомневается, что Филипп Киркоров согласился бы добавить в свой репертуар написанные им композиции. Александр Шаганов признался, что не считает артиста своим лирическим героем, но при этом не исключает их возможного сотрудничества в будущем.

«Всегда пытаюсь сделать так, чтобы песня в репертуаре исполнителя на стихи Шаганова отличалась от других. Готов ли к этому сам исполнитель? Зачастую нет. Киркоров, полагаю, наверное, не совсем… Если надо, напишу для него», — заявил автор песен Аллы Пугачевой.

По словам Александра Шаганова, он не привык «навязывать себя», но всегда готов к сотрудничеству с артистами. Поэт выразил надежду на то, что еще сможет поработать с малоизвестными исполнителями и «открыть новые имена».

«Это не то чтобы моя самоуверенность. Просто многие годы занимаюсь песнями. Сам себя не буду навязывать, но никогда не отказываюсь от предложения поработать. И надеюсь открыть еще новые имена», — признался Александр Шаганов.

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