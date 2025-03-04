«Есть некие заблуждения у певиц»: поэт-песенник Шаганов высказался о Пугачевой и Ротару

Поэт Шаганов заявил, что Пугачевой и Ротару никто не мешает вернуться. Об этом сообщает NEWS.ru.

Поэту-песеннику Александру Шаганову исполняется 60 лет. За время своей карьеры ему удалось написать стихи для песен Аллы Пугачевой, групп «Любэ», «Иванушки International» и многих других.

Шаганов заявил, что после отъезда из России Аллы Пугачевой и Софии Ротару, отменять песни этих исполнительниц не стоит.

«У Пугачевой и Ротару есть песни, которые для многих ассоциируются с частью юности. И есть сегодняшние, по моему мнению, некие заблуждения у обеих певиц. „Отменять“ их творчество — значит обеднять самих себя», — объяснил он.

При этом поэт не уверен в том, что обе певицы вернутся в Россию.

«Вернутся ли в Россию — сложный вопрос. Насколько известно, никто не запрещает им приехать в любой момент. Не приезжать — личный выбор той и другой. Это их право», — добавил он.

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