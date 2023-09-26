«Это не слабость»: Тимур Хайдаров объяснил, почему согласился на переговоры с адвокатом Славы

Тимур Хайдаров рассказал, почему согласился на переговоры с адвокатом Славы, об этом пишет kp.ru.

26 сентября стало известно, что Елена Сенина, представляющая интересы пострадавших от рук Хайдарова певицы Славы и Любови Успенской, выступила с предложением решить претензии в досудебном порядке. Сенина направила письмо в три клиники, в которых работает Хайдаров и непосредственно хирургу.

Тимур Хайдаров ответил согласием. Он объяснил журналистам, что делает это в интересах своих пациентов.

«За всем этим хайпом забыли о том, что речь идет о реальных людях. Моя позиция, и моя правда в том, что людям навредить я не могу. Потому что врач, потому что человек. Это не пафос, это моя правда», — рассказал Хайдаров.

Пластический хирург объяснил, что надеется решить проблемы в досудебном порядке и избежать дальнейших споров.

«Согласие на переговоры — это не слабость, это желание избежать войны. Желание сделать так, чтобы мы все дальше спокойно жили и работали. Если вдруг так случится, я буду очень рад», — поделился Хайдаров.

Ранее мы писали о том, что Виктор Дробыш заработал более 100 миллионов рублей на своем продюсерском центре.