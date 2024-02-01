«Это не секретная информация»: раскрыта суть конфликта «рыжего» из «Ералаша» и Грачевского

Актер Саша Лойе, ставший известным еще в детстве как «рыжий» из «Ералаша», впервые назвал причину конфликта с Борисом Грачевским. По его словам, режиссер в какой-то момент стал строить из киножурнала бизнес и из-за этого изменил отношение ко многим людям.

В беседе с aif.ru артист признался, что покинул проект Грачевского, так как не стал играть по новым правилам. По его словам, на него пытались давить, но не получали той реакции, которой ожидали. Потом из-за этого его обвинили в звездной болезни.

«Борис Юрьевич решил мне сообщить, кто меня вывел в люди и кому я всем обязан. Видимо, решив меня тоже приватизировать. Поскольку нужной реакции он не получил, звонков мне больше не поступало. Это не секретная информация», - поделился Лойе.

Актер также подметил, что не хочет особо вдаваться в подробности этого конфликта. Во-первых, это то, что касается только его и Грачевского. А во-вторых, режиссера уже все равно даже нет в живых.

Ранее вдова Бориса Грачевского заявила, что боится остаться на улице из-за долга в 11 миллионов.