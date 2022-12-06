59-летняя Лолита раскрыла связь с молодым артистом: «Разница почти в 34 года»

Лолита Милявская в последнее время тесно сотрудничает с молодым исполнителем Коста Лакоста. В минувшие выходные они даже вместе вышли на сцену «Песни года» с композицией «По-другому». Во время выступления они так правдоподобно играли любовь, что многие поклонники задумались – а может между артистами действительно вспыхнула искра?

Лолита про все эти фанатские домысли знает, но уверяет, что между ней и молодым певцом нет романтической связи. Исключительно дружба. Она призналась, что действительно очень сблизилась в последнее время с Костей, но это не те отношения, на которые все так надеются.

Также артистка рассказала, что ее новый молодой друг ее многому научил за время их сотрудничества. Коста Лакоста младше ее почти на 34 года, поэтому ему есть, чем поделиться с более старшей коллегой. Например, по словам Лолиты, он показал ей, как ставить «черные сердечки новым словечкам». Но главное, благодаря ему Милявская теперь многое воспринимает с улыбкой. «Не чувствую разницы в возрасте, потому что в трубке в любое время бро, который скажет: «Сеструха, там надо кому-то навалять за тебя?» - поделилась певица.

И хоть между Лолитой и Лакостой, по ее словам, ничего нет, это не значит, что сердце артистки свободно. Она призналась, что у нее есть любимый мужчина, с которым она собирается встречать Новый год, всю ночь занимаясь любовью.

Ранее стало известно, что Лолита стала требовать скорую помочь на всех своих концертах.