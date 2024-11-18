«Это не поддается лечению»: экс-возлюбленная Никиты Ефремова высказалась о разрыве с актером

Актер Никита Ефремов и бывшая ведущая шоу «Орел и решка» Мария Ивакова расстались три года назад, но обсуждения вокруг их пары не утихают до сих пор. В личном блоге экс-возлюбленная артиста высказалась об отношениях с ним и намекнула на причину их разрыва.

Мария Ивакова решила напрямую не комментировать расставание с Никитой Ефремовым. Вместо этого актриса решила порассуждать о нарциссах в отношениях.

«Понятие „нарцисс“ очень многогранное. Одни психологи называют нарциссом каждого второго, другие говорят, что это очень редкое явление, которое не поддается лечению, третьи относят к нарциссам самовлюбленных людей. А некоторые вообще считают, что нарцистическая часть есть у каждого человека, и это хорошо, потому что успешный успех делает именно эта часть», — отметила Мария Ивакова.

Экс-ведущая «Орла и решки» призналась, что с уважением относится к бывшему избраннику. При этом Мария Ивакова намекнула, что им обоим было сложно в отношениях, поскольку у них непростой характер.

«Мы с Никитой расстались больше двух лет назад, и мне до сих пор приходит много сообщений и вопросов о наших отношениях. Скажу только, что из двух цветочков мы были скорее два цветущих кактуса», — заявила экс-возлюбленная Никиты Ефремова.

Напомним, артисты познакомились в 2019 году, тогда же начался их роман. Летом того же года пара вместе посетила свадьбу Влада Топалова и Регины Тодоренко. Однако в 2021 году Никита Ефремов и Мария Ивакова разошлись по неизвестным причинам.

Ранее сообщалось о том, что Мария Ивакова тайно вышла замуж и развелась после расставания с Никитой Ефремовым.