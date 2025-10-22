«Это не по блату»: Алексей Учитель предложил снять ремейк на его фильм сыну

Алексей Учитель «не по блату» предложил снять ремейк на его фильм сыну. Об этом сообщает ТАСС.

Режиссер Алексей Учитель поддержал идею своего сына Ильи снять ремейк на его картину «Прогулка». Он рассказал, что действие картины в этот раз будет разворачиваться в Москве.

При этом режиссер заявил, что возможность создать ремейк досталась его сыну не из-за родственных связей.

«Действительно, я бы очень хотел, чтобы это снял Илья, мой сын. Это не „по блату“, а сознательно. Он сейчас режиссер, который уже сделал несколько картин, очень популярных», — рассказал он.

Алексей Учитель добавил, что пока проект только зарождается — нет ни сценария, ни финансирования.

«Надеюсь очень, что нам поможет Москва, которая сейчас активно занимается кино», — заявил он.

Напомним, Илья Учитель снял такие картины, как «Стрельцов», «Летучий корабль» и «Батя 2. Дед».

Ранее мы писали о том, что выручка кинокомпании Алексея Учителя выросла на 172 миллиона рублей.