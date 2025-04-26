«Это не он, все в шоке!»: Филипп Киркоров удивил публику выходкой на концерте в Санкт-Петербурге

Певец Филипп Киркоров удивил зрителей неожиданной выходкой на концерте в Санкт-Петербурге. Многие решили, что перед ними не сам артист, а кто-то другой. Об этом сообщает StarHit и публикует кадры с мероприятия.

25 апреля Филипп Киркоров дал в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге с концерт, приуроченный к своему дню рождения. Певец подготовил для поклонников новую программу, но все были поражены и напуганы еще до начала выступления. Войдя в зал за несколько минут до начала мероприятия, зрители неожиданно увидели артиста на сцене. Исполнитель хита «Жестокая любовь» уже сидел на сцене в кресле и задумчиво читал книгу, не обращая внимания на присутствующих в зале.

Зрители были поражены поведением певца и не верили в происходящее. Некоторые утверждали, что перед ними не Филипп Киркоров.

«Все в шоке! Да это не он! Просто подобрали похожего. Есть же двойники…» — высказались поклонники.

Затем артист еще больше удивил публику, встав и начав играть на скрипке. Ранее поклонники и не знали о таком таланте Филиппа Киркорова, поэтому многие растерялись, увидев его с музыкальным инструментом.

Напомним, на 25 и 26 апреля в Санкт-Петербурге у знаменитости запланированы концерты, приуроченные к его дню рождения. По трагическому стечению обстоятельств второй творческий вечер Филиппа Киркорова приходится на 40 дней со дня смерти его отца. Певец не стал отменять выступление — его «учили» выходить к зрителям, несмотря ни на что. Он пообещал выделить в концерте «целый блок памяти» Бедроса Киркорова.

«Эти концерты я посвящаю родителям, и в первую — очередь отцу», — заявил Филипп Киркоров.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров нарушил правила шоу «Маска» в шаге от финала.