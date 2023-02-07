«Это не ново»: известный фигурист высказался о романе с Арзамасовой

Совсем недавно публика узнала новых победителей «Ледникового периода». По решению судей, лучшими в этом сезоне стали Никита Кацалапов и Елизавета Арзамасова. Правда, не все верят в честность победы, ссылаясь за заступничество Ильи Авербуха, супруга актрисы и, по совместительству, создателя шоу. В новом интервью для издания «Starhit» чемпион мира в танцах на льду отреагировал на скандальные слухи.

Никита поспешил опровергнуть все домыслы. По словам фигуриста, они с Елизаветой прошли долгий путь к долгожданной победе, преодолевая взлеты и падения. «Уверен, что у тех, кто следил за нашей парой и смотрел шоу от начала и до конца, даже не возникало мыслей о каком-то особом отношении со стороны Ильи или членов жюри», — высказался спортсмен.

Кроме того, на протяжении всего проекта ходили слухи о том, что между молодыми людьми возник роман. Кацалапов отреагировал и на это. «К сплетням о нашем романе я отношусь исключительно с юмором. Сама Лиза уже долгие годы является публичным человеком, для нее это не ново», — резюмировал Никита.

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