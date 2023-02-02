«Бывают такие периоды»: Елизавета Арзамасова перестала скрывать свои проблемы

В последнее время все внимание прессы приковано к Елизавете Арзамасовой. Дело в том, что девушка стала довольно редко выходить на связь с подписчиками. Кроме того, по Сети разнесся слух о заболевании знаменитости, поэтому она сделала временную паузу в работе. Сегодня актриса написала пост в социальной сети и рассказала, что с ней происходит на самом деле.

Так, супруга Авербуха сообщила: за прошедший месяц в ее жизни произошло слишком много событий, вот почему у нее совсем не остается времени на ведение блога. Что конкретно случилось — Елизавета не стала уточнять, она решила сохранить интригу.

«Событий много, но совсем не получается написать подробно или выложить фото. Бывают такие периоды. Чуть позже этим займусь. А пока — мягкого нам всем февраля. Самое главное в этом месяце — предчувствие весны», — высказалась звезда «Папиных дочек».

Ранее Елизавета Арзамасова рассказала, чем она покорила Илью Авербуха. Подробности читайте в этой статье.