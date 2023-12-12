«Это не мужчина!»: Люся Чеботина вновь раскритиковала жениха Клавы Коки

Популярная певица Люся Чеботина вновь выступила с критикой жениха ее коллеги по цеху Клавы Коки. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Как призналась артистка, у нее есть «скан» людей, вследствие чего она уже целиком проанализировала нового возлюбленного Коки Александра Поверина. По ее мнению, избранник звезды является нарциссом, поэтому союз с ним будет неудачным.

«Если человек называет свою аудиторию «башкой говяжьей», то для меня это не мужчина! Это не тактично!», - рассказала Чеботина.

В то же время певица поспешила опровергнуть мнение фанатов о том, что она тайно ревнует Поверина к Коке. Она заверила, что парень ее коллеги ей абсолютно не нравится.

Ранее мы писали, что Люся Чеботина назвала катастрофой новый роман певицы Клавы Коки. По словам артистки, ее смущает выбор коллеги по сцене.