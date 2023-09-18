«Это не котируется»: бывший игрок КВН Омар Алибутаев пожаловался на трудности с арендой квартиры в Москве

Бывший игрок КВН Омар Алибутаев рассказал о трудностях с арендой квартиры в Москве. Юмористу 10 раз отказали, и ничего не помогало переубедить арендодателей.

Четыре года назад, когда Алибутаеву потребовалось снять жилье, он столкнулся с многочисленными отказами.

«Квартир десять мне не сдавали», - поделился игрок и рассказал, что представлялся квнщиком, участником Высшей лиги.

«Ничего не помогало… Это не котируется никак! Только славяне, только славяне», - вспоминает Алибутаев тот период.

Он отметил, что арендодателям не важны ни статус, ни профессия квартиросъемщика. Однажды хозяин жилища признал в нем известного юмориста и согласился сдать квартиру, поделился Алибутаев в шоу «Макарена (50 вопросов)».

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