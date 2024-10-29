«Это не измена, а просто поход налево»: Эвелина Бледанс прокомментировала связь женатого Natan с Лерчек

Недавно женатый рэпер Natan оказался в центре скандала после появившихся в Сети кадров его поцелуев с блогером Лерчек (Валерия Чекалина). Многие знаменитости «набросились» на певца с обвинениями в публичной измене. Однако телеведущая Эвелина Бледанс заняла нейтральную позицию и в беседе с The Voice объяснила поведение артиста.

На премьере фильма «Право на лево» Эвелина Бледанс прокомментировала романтическую связь Natan с Лерчек на съемках реалити-шоу «Звезды в джунглях». Телеведущая не стала осуждать блогера за роман с женатым музыкантом, объяснив все форматом проекта.

«Лерчек, извините, в джунглях. И она хочет сильного самца. Поэтому она выбрала сильного, красивого», — заявила Эвелина Бледанс.

Что касается Natan, то телеведущая не исключила, что измены с его стороны на самом деле могло и не быть.

«То, что он женат, и на время об этом забыл, это, конечно, уже на его совести. Может быть, просто он гладил ее по голове, и это не измена», — отметила артистка.

Недавно сам рэпер вышел на связь в личном блоге и заявил, что намерен вернуть жену. Эвелина Бледанс уверена, что у Natan получится сохранить семью. По мнению знаменитости, супруга сможет простить певца, поскольку мужская измена отличается от женской.

«Женщина все-таки в большей степени головой изменяет, поэтому мужчину, может быть, даже в какой-то момент можно больше простить, потому что он одним местом думает. <…> И это не измена, а просто поход налево действительно», — высказалась телеведущая.

Напомним, летом женатый Natan и Лерчек спровоцировали слухи о романе на съемках реалити-шоу «Звезды в джунглях» на ТНТ. Недавно в Сеть попало видео, на котором пара обнималась и целовалась. Сам рэпер позднее признался, что у них «возникла симпатия», и публично раскаялся перед супругой. Блогер же заявила, что артист обманывал ее, не говоря о жене.

Ранее сообщалось о том, что блогер Мария Погребняк осудила Natan за связь с Лерчек.