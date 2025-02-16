«Это не Ирина»: Александр Левшин заявил, что у Михаила Круга была любовь на всю жизнь

Музыкант Александр Левшин заявил, что Михаил Круг всю жизнь любил только одну женщину. По его словам, музой знаменитого шансонье была вовсе не его вдова Ирина.

«У него же была любовь на всю жизнь. И это не Ира, которая стала Ирой Круг и яркой звездой. Нет. Была тверская девушка, которая, как она призналась мне лично, никогда его сильно не любила», - разоткровенничался Левшин в программе «Основано на реальных событиях» на НТВ.

Он пояснил, что Круг много раз сходился и расходился с возлюбленной, так как считал ее женщиной на всю жизнь. Однако, отношения паре построить так и не удалось. Как отметил Левшин, сейчас эта женщина замужем, работает в мелкой торговле.

Первой любовью Круга называли Марину Базанову, с которой будущий музыкант познакомился в 15-летнем возрасте. Девушка не дождалась Михаила из армии и вышла замуж. В одном из интервью она говорила, что музыкант слишком ограничивал ее свободу.

В 2001 году Круг женился на уроженке Челябинска Ирине, которая стала выступать под псевдонимом Ирина Круг. 26 мая 2002 года у пары родился сын Александр. В ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года Михаила Круга убили в собственном доме.

Ранее наследник шансонье Александр Круг принял участие в съемках телепередачи «Давай поженимся!» на Первом канале. Его сопровождала мама Ирина.